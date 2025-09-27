زلنسکی عقل خود را از دست داده است

خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه مجارستان به اتهامات رئیس جمهور اوکراین مبنی بر نقض حریم هوایی کشورش توسط پهپادهای مجارستانی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پیتر سیارتو» وزیرخارجه مجارستان،  با طعنه شدید به   «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، گفت که کی‌یف درگیر بوداپست شده و تهدیداتی را تصور می‌کند که وجود نداند.

زلنسکی روزگذشته -جمعه- مدعی شد که پهپادهای مجارستانی حریم هوایی غرب اوکراین را نقض کرده‌اند و گفت که ممکن است این پهپادها   در حال شناسایی پتانسیل صنعتی مناطق مرزی اوکراین بوده‌اند».

سیارتو در پلتفرم ایکس نوشت: «رئیس جمهور زلنسکی در حال از دست دادن عقل خود در مقابل عقده‌های ضد مجارستانی است و شروع به دیدن تهدیداتی کرده که وجود ندارند».

 

 

