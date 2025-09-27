برگزاری تظاهرات گسترده در برلین در حمایت از فلسطین

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، برلین در حال آماده شدن برای تظاهرات گسترده علیه جنگ غزه ‌است و سازمان‌دهندگان انتظار دارند ده‌ها هزار نفر در آن شرکت کنند.

این رویداد توسط حزب چپ، چندین گروه طرفدار فلسطین و مدیکو اینترنشنال و عفو بین‌الملل حمایت می‌شود.

خواسته‌ها شامل توقف فوری صادرات اسلحه آلمان به اسرائیل، اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه و اعمال تحریم‌های اروپایی علیه اسرائیل است.

