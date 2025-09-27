به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت: نهادهای امنیتی اسرائیل از نزدیک در حال رصد پیشرفت چشمگیر توان نظامی جنبش انصارالله یمن هستند؛ به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و تولید سلاح‌های بومی. همچنین این نهادها با حساسیت، طرح «طوفان الاقصی – نسخه یمن» را دنبال می‌کنند.

این روزنامه البته ادعا می‌کند که پیشرفت انصارالله یمن در تولید پهپادها و موشک‌های دوربرد حاصل بهره‌گیری این جنبش از دانش فنی ایرانی و پشتیبانی مهندسان محلی است.

این روزنامه در ادامه نوشت: ارتش اسرائیل متوجه پیشرفت قابل توجه انصارالله در زمینه ساختار دفاعی خود شده است؛ از جمله ایجاد کارخانه‌های زیرزمینی در مناطق دورافتاده، که به‌عنوان پروژه‌هایی «محرمانه» توصیف می‌شوند.

در مقابل، بخش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل دو یگان جدید تشکیل داده تا با آنچه «چالش حوثی‌ها» نامیده می‌شود، مقابله کند؛ چالشی که به ادعای یدیعوت آحارونوت، شامل تمرین‌هایی برای سناریوی «حمله به اسرائیل از محور شرق» نیز می‌شود.

گزارش یدیعوت خاطرنشان کرده است که تهدید انصارالله تنها محدود به موشک و پهپاد نیست، بلکه شامل احتمال حمله‌ای گسترده‌ است که از سوریه یا اردن یا از هر دو آغاز گردد. منابع نظامی رژیم صهیونیستی گفته‌اند نمی‌خواهند به مرحله‌ای برسند که انصارالله هزاران موشک دقیق در اختیار داشته باشند، زیرا آن را تهدیدی وجودی برای این رژیم می‌دانند.

با این حال، جنبش انصارالله یمن به حملات موشکی و پهپادی به فلسطین اشغالی ادامه می‌دهند و اخیرا نیز اهداف دریایی مرتبط با این رژیم را هدف قرار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که این حملات در حمایت از غزه ادامه خواهد یافت.

یدیعوت از حملات اخیر به یمن به‌عنوان «شدیدترین حملات تاکنون» یاد کرده و گفته است بیش از ۶۵ بمب بر اهداف انصارالله در یمن فرود آمده است، اما «هدف اصلی محقق نشده است».

شامگاه گذشته، ارتش اسرائیل در واکنش به حمله پهپادی نیروهای یمنی به ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، مناطقی از صنعا و تأسیسات شهری را هدف بمباران جنگنده‌هایش قرار داد.

انتهای پیام/