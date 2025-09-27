خبرگزاری کار ایران
۶۸ شرکت در لیست سیاه سازمان ملل به خاطر ارتباط با اشغال کرانه باختری

سازمان ملل ۶۸ شرکت را در رباطه با ارتباط با شهرک‌های سازمان، در لیست سیاه خود قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل،  سازمان ملل متحد نزدیک به ۷۰ شرکت دیگر را به فهرست سیاه شرکت‌هایی از ۱۱ کشور که از طریق روابط تجاری خود با شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، در نقض حقوق بشر  فلسطینیان همدست هستند، اضافه کرد.

این فهرست جدید، شرکت‌هایی را که در حمایت از شهرک‌ها اسرائیلی که  بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند،   فعالیت می‌کنند را هدف قرار داده است.

این فهرست شامل مجموعه‌ای از شرکت‌ها مانند فروشندگان مصالح ساختمانی و شرکت‌های حمل خاک و همچنین ارائه دهندگان خدمات امنیتی، مسافرتی و مالی می‌شود.

 

 

 

