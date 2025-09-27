به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیرخارجه ونزوئلا روزگذشته -جمعه- در سازمان ملل خواستار همبستگی در مواجه با تهدید اعمالی شده از سوی ایالات متحده شد.

«ایوان گیل پینتو» وزیر خارجه ونزوئلا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «از آنجایی‌که آن‌ها نمی‌توانند ونزوئلا را متهم به در اختیار داشتن تسلیحات کشتار جمعی یا تسلیحات هسته یا کنند،‌ دروغ‌های مبتذل و تحریف‌شده را مطرح می‌کنند که هیچ‌کس، نه در ایالات متحده و نه در هیچ جای دیگر جهان، آن‌ها را باور نمی‌کند تا یک تهدید نظامی وحشیانه، پرهزینه و غیراخلاقی به ارزش میلیاردها دلار را توجیه کنند».

وی افزود: «مایلیم تا از دولت‌ها و مردم جهان ازجمله مردم ایالات متحده برای محکومیت این تلاش‌ها برای جنگ، تشکر کنیم» .

