هیچکس در جهان دروغ‌های آمریکا را باور نمی‌کند

وزیرخارجه ونزوئلا در جریان سخنرانی خود در سازمان ملل خواستار همبستگی در مواجه با تهدید اعمالی شده از سوی ایالات متحده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیرخارجه ونزوئلا روزگذشته -جمعه- در سازمان ملل خواستار همبستگی در مواجه با تهدید اعمالی شده از سوی ایالات متحده شد.

«ایوان گیل پینتو» وزیر خارجه ونزوئلا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «از آنجایی‌که آن‌ها نمی‌توانند ونزوئلا را متهم به در اختیار داشتن تسلیحات کشتار جمعی یا تسلیحات هسته یا کنند،‌ دروغ‌های مبتذل و تحریف‌شده را مطرح می‌کنند که هیچ‌کس، نه در ایالات متحده و نه در هیچ جای دیگر جهان، آن‌ها را باور نمی‌کند تا یک تهدید نظامی وحشیانه، پرهزینه و غیراخلاقی به ارزش میلیاردها دلار را توجیه کنند».

وی افزود: «مایلیم تا از دولت‌ها و مردم جهان ازجمله مردم ایالات متحده برای محکومیت این تلاش‌ها  برای جنگ، تشکر کنیم»  .

 

 

