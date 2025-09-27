به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، رویترز گزارش داد که آتش‌سوزی بزرگی در مرکز داده ملی کره جنوبی، صدها سرویس دولتی آنلاین از جمله مراکز پستی و مالیاتی را متوقف کرده است.

این خبرگزاری گزارش داد که این آتش‌سوزی احتمالاً با انفجار یک باتری در سرویس منابع اطلاعات ملی در شهر دائجون، حدود ۱۳۰ کیلومتری جنوب سئول، پایتخت، در حدود ساعت ۸:۲۰ بعد از ظهر روز گذشته -جمعه- به وقت محلی آغاز شد.

مقامات به این خبرگزاری گفتند که این امر منجر به «فرار حرارتی» و انتشار گرمای شدید در اتاق سرور شد و مهار آتش‌سوزی را برای آتش‌نشانان دشوار کرد.

‌نخست وزیر کره جنوبی گفت که این آتش‌سوزی پلتفرم دیجیتال داخلی دولت را ‌فلج‌ کرده و سیستم ایمیل رسمی و چندین وب‌سایت را خاموش کرده است.

