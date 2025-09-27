به گزارش ایلنا بعه نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه، در دیدار با «ایوان گیل پینتو» همتای ونزوئلایی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با رهبری این کشور در مواجه با تهدیدات خارجی و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی این کشور ابراز همبستگی کرد،

در بیانیه‌ای منتشر شده پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور اعلام شد: «سرگئی لاوروف قاطعانه استفاده از ابزارهای فشار قهری بر کشورهای مستقل را به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی غیرقابل قبول دانست. او با رهبری ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات فزاینده خارجی و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی ابراز همبستگی کرد و حمایت کامل خود را از تلاش‌های کاراکاس برای دفاع از حاکمیت ملی مجددا تایید کرد».

در طول این گفت‌وگو، طرفین همچنین به همگرایی رویکردهای دو کشور در مورد اکثر مسائل موجود در دستور کار جهانی فعلی اشاره کردند.

انتهای پیام/