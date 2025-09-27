خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

از حق ونزوئلا برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم

از حق ونزوئلا برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم
کد خبر : 1691845
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای ونزوئلایی بر حق این کشو برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات خارجی تاکید و با این کشور ابراز همبستگی کرد.

به گزارش ایلنا بعه نقل از تاس، وزارت خارجه  روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه، در دیدار با «ایوان گیل پینتو» همتای ونزوئلایی در حاشیه  هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل،  با رهبری این کشور در مواجه با تهدیدات خارجی و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی این کشور ابراز همبستگی کرد، 

در بیانیه‌ای  منتشر شده پس از دیدار وزرای خارجه دو کشور اعلام شد: «سرگئی لاوروف قاطعانه استفاده از ابزارهای فشار قهری بر کشورهای مستقل را به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی غیرقابل قبول دانست. او با رهبری ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات فزاینده خارجی و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی ابراز همبستگی کرد و حمایت کامل خود را از تلاش‌های کاراکاس برای دفاع از حاکمیت ملی مجددا تایید کرد».

در طول این گفت‌وگو، طرفین همچنین به همگرایی رویکردهای دو کشور در مورد اکثر مسائل موجود در دستور کار جهانی فعلی اشاره کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی