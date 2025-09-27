رمزگشایی از کد QR نتانیاهو در مجمع عمومی؛ پیامی پنهان یا ترفند تبلیغاتی؟
نخستوزیر رژیم اسرائیل در سخنرانی اخیرش در سازمان ملل متحد با نمایش یک کد QR روی سینهاش همه نگاهها را به خود جلب کرد؛ کدی که به سایتی تبلیغاتی با تصاویر جنگ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میرسد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی روز جمعه خود در نشست سازمان ملل متحد، با نمایشی جنجالی توجهها را به خود جلب کرد؛ او با نماد QR روی سینهاش ظاهر شد.
با وجود آنکه دهها نماینده از کشورهای مختلف بهمحض آغاز سخنرانی نتانیاهو، سالن را ترک کردند، او از حاضران خواست با گوشیهای همراه خود این کد را اسکن کنند.
این کد QR، به وبسایتی هدایت میکند که مجموعهای از تصاویر مربوط به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را در قالب یک کمپین تبلیغاتی با عنوان «۷ اکتبر را به یاد داشته باشید» نمایش میدهد. نتانیاهو هنگام اشاره به این نماد گفت که هدف آن «توضیح دلیل جنگ» است.
این سخنرانی در حالی انجام شد که رژیم صهیونیستی با موجی از انتقادات شدید بینالمللی بهدلیل وضعیت فاجعهبار انسانی در غزه روبهروست؛ وضعیتی که نتیجه ماهها محاصره ویرانگر این منطقه است و به گسترش گرسنگی و قحطی در برخی مناطق منجر شده است.