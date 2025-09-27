خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رمزگشایی از کد QR نتانیاهو در مجمع عمومی؛ پیامی پنهان یا ترفند تبلیغاتی؟

رمزگشایی از کد QR نتانیاهو در مجمع عمومی؛ پیامی پنهان یا ترفند تبلیغاتی؟
کد خبر : 1691838
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در سخنرانی اخیرش در سازمان ملل متحد با نمایش یک کد QR روی سینه‌اش همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ کدی که به سایتی تبلیغاتی با تصاویر جنگ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی روز جمعه خود در نشست سازمان ملل متحد، با نمایشی جنجالی توجه‌ها را به خود جلب کرد؛ او با نماد QR روی سینه‌اش ظاهر شد.

با وجود آنکه ده‌ها نماینده از کشورهای مختلف به‌محض آغاز سخنرانی نتانیاهو، سالن را ترک کردند، او از حاضران خواست با گوشی‌های همراه خود این کد را اسکن کنند.

این کد QR، به وب‌سایتی هدایت می‌کند که مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را در قالب یک کمپین تبلیغاتی با عنوان «۷ اکتبر را به یاد داشته باشید» نمایش می‌دهد. نتانیاهو هنگام اشاره به این نماد گفت که هدف آن «توضیح دلیل جنگ» است.

این سخنرانی در حالی انجام شد که رژیم صهیونیستی با موجی از انتقادات شدید بین‌المللی به‌دلیل وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه روبه‌روست؛ وضعیتی که نتیجه ماه‌ها محاصره ویرانگر این منطقه است و به گسترش گرسنگی و قحطی در برخی مناطق منجر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی