وزارت خارجه ایالات متحده از لغو ویزای ورود ‌رئیس‌جمهور کلمبیا، خبر داد و او را به تحریک خشونت و دعوت از سربازان آمریکایی برای نافرمانی از دستورات در جریان سفرش به نیویورک ‌متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ایالات متحده از لغو ویزای ورود «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا، خبر داد و او را به تحریک خشونت و دعوت از سربازان آمریکایی برای نافرمانی از دستورات در جریان سفرش به نیویورک ‌متهم کرد.

وزارت ‌خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «ما ویزای پترو را به دلیل اقدامات بی‌ملاحظه و تحریک‌آمیزش لغو خواهیم کرد.»

این تصمیم چند روز پس از سخنرانی جنجالی پترو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شد که در آن به شدت از ایالات متحده و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، انتقاد کرد.

 

