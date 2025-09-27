لغو ویزای رئیسجمهور کلمبیا از سوی آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ایالات متحده از لغو ویزای ورود «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا، خبر داد و او را به تحریک خشونت و دعوت از سربازان آمریکایی برای نافرمانی از دستورات در جریان سفرش به نیویورک متهم کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیهای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «ما ویزای پترو را به دلیل اقدامات بیملاحظه و تحریکآمیزش لغو خواهیم کرد.»
این تصمیم چند روز پس از سخنرانی جنجالی پترو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شد که در آن به شدت از ایالات متحده و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، انتقاد کرد.