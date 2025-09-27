خبرگزاری کار ایران
در حال حاضر فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسیم

وزیر ‌خارجه نیوزیلند، گفت که این کشور در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد، اما همچنان به راه‌حل دو کشور متعهد است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وینستون پیترز»، وزیر ‌خارجه نیوزیلند، گفت که این کشور  در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد، اما همچنان به راه‌حل دو کشور متعهد است.

پیترز ‌در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «با ادامه جنگ، حماس به عنوان دولت بالفعل غزه و عدم شفافیت در مورد گام‌های بعدی، سوالات زیادی در مورد کشور آینده فلسطین باقی مانده است که اعلام به رسمیت شناختن آن توسط نیوزیلند در حال حاضر عاقلانه نیست.»

پیترز افزود: «ما همچنین نگران هستیم که تمرکز بر به رسمیت شناختن، در شرایط فعلی، می‌تواند تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس را با سوق دادن اسرائیل و حماس به مواضع سرسخت‌تر، پیچیده‌تر کند.»

 

