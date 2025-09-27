منابع آگاه گزارش دادند:
آمریکا برای حمله به ونزوئلا آماده میشود
به گفته منابع آگاه، مقامات نظامی ایالات متحده در حال تدوین برنامههایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا هستند و حملات احتمالاً ظرف چند هفته آغاز خواهد شد.
انبیسی نیوز این اطلاعات را از چهار منبع آگاه، از جمله دو مقام آمریکایی آشنا با برنامهریزی حملات نظامی در داخل ونزوئلا و دو منبع دیگر آشنا با این مذاکرات، گزارش داد.
این منابع به دلیل مجاز نبودن به بحث عمومی در مورد این برنامهها، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.
این شبکه آمریکایی خاطرنشان کرد که آغاز حملات در داخل ونزوئلا نشاندهنده تشدید جدید در کارزار نظامی به رهبری دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، علیه اهدافی است که گفته میشود با قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند و همچنین موضع آن در قبال دولت ونزوئلا.