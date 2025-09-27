خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آگاه گزارش دادند:‌

آمریکا برای حمله به ونزوئلا آماده می‌شود

آمریکا برای حمله به ونزوئلا آماده می‌شود
کد خبر : 1691816
لینک کوتاه کپی شد.

به گفته منابع آگاه، مقامات نظامی ایالات متحده در حال تدوین برنامه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا هستند و حملات احتمالاً ظرف چند هفته آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به گفته منابع آگاه، مقامات نظامی ایالات متحده در حال تدوین برنامه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا هستند و حملات احتمالاً ظرف چند هفته آغاز خواهد شد.

ان‌بی‌سی نیوز این اطلاعات را از چهار منبع آگاه، از جمله دو مقام آمریکایی آشنا با برنامه‌ریزی حملات نظامی در داخل ونزوئلا و دو منبع دیگر آشنا با این مذاکرات، گزارش داد.

این منابع به دلیل مجاز نبودن به بحث عمومی در مورد این برنامه‌ها، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.

این شبکه آمریکایی خاطرنشان کرد که آغاز حملات در داخل ونزوئلا نشان‌دهنده تشدید جدید در کارزار نظامی به رهبری دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، علیه اهدافی است که گفته می‌شود با قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند و همچنین موضع آن در قبال دولت ونزوئلا.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی