جنجال سیاسی در بیروت؛ صخره روشه صحنه تقابل حزبالله و دولت
اقدام حزبالله لبنان در نورافشانی صخره روشه در بیروت با تصاویر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین، بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب ساخت و واکنش تند برخی گروههای سیاسی و رسانههای مخالف را بهدنبال داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، مراسم نورپردازی صخرههای معروف بیروت به تصاویر شهید حسن نصرالله و شهید صفیالدین، شامگاه پنجشنبه در حالی انجام شد که با وجود مخالفتها و تلاشها برای جلوگیری از آن، حزبالله با اقتدار مراسم را برگزار کرد و از همان ابتدا پیام روشنی به دولت و مخالفان ارسال کرد: «بیروت، پایتخت همه لبنانیهاست.»
بر اساس گزارشها، این نمایش نور با حضور شناورهایی در دریا که مزین به پرچم حزبالله بود، و حضور مستقیم حاج وفیق صفا، رئیس واحد ارتباط و هماهنگی حزبالله، برگزار شد. در این مراسم، تصویر شهید سید حسن نصرالله و همچنین پرچم لبنان روی صخره روشه نورافشانی شد و فضای مراسم با شعارهای «لبیک یا نصرالله»، «شیعه، شیعه»، و «لبیک یا قاسم» همراه بود.
در واکنش به این اقدام، نواف سلام، نخستوزیر لبنان که پیشتر دستور جلوگیری از استفاده از املاک عمومی توسط احزاب و برای منافع حزبی، را صادر کرده بود، در عمل نتوانست مانع اجرای این برنامه شود و تصمیم او عملا بینتیجه ماند. نخستوزیر همچنین، روز گذشته با لغو برنامههای رسمی خود، عملا به «قهر سیاسی» متوسل شد.
سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه، با لحنی تند به حزبالله تاخت و مدعی شد این حزب هیچ درسی از بحرانهای گذشته نگرفته و همچنان در مسیر تنشآفرینی گام برمیدارد. او بهویژه از «تصویر انگشت اشاره نصرالله بر صخره الروشه» انتقاد کرد و آن را تهدیدآمیز خواند.
برخی مقامات دولتی دیگر از جمله معاون نخستوزیر، این اقدام را «نقض صریح مفاد مجوز تجمع در منطقه الروشه» خوانده و خواستار «اقدامات قانونی لازم برای حفظ حیثیت دولت» شدند.
در همین راستا، ادیب عبدالمسیح، نماینده پارلمان لبنان، به شکل علنی خواستار صدور حکم جلب برای حاج وفیق صفا شد و گفت: «اگر ثابت شود او مسئول این اقدام بوده، باید بازداشت شود، و اگر نه.. مشکل از جای دیگری است.»
در میان این بحث و جدلهای سیاسی، ارتش لبنان رویکردی متفاوت اتخاذ کرد. میشل منسی، وزیر دفاع، در بیانیهای اعلام کرد: «وظیفه اساسی ارتش، جلوگیری از فتنه و درگیری، و پاسداری از وحدت ملی است.. ارتش لبنان کشوری دارد که باید از آن دفاع کند، رئیسی دارد که هدایتش میکند، فرماندهی دارد که مراقبش است و مردمی دارد که به آن ایمان دارند.»
این نخستینبار نیست که صخره روشه بهعنوان نمادی سیاسی یا تبلیغاتی استفاده میشود؛ پیشتر در سال ۲۰۱۸ نیز به مناسبت روز ملی عربستان، تصویر پادشاه سعودی و ولیعهدش همراه با پرچم عربستان روی آن نمایش داده شد، بیآنکه واکنشی از سوی دولت لبنان مطرح شود.
اکنون، حامیان مقاومت میپرسند: اگر آن زمان «حیثیت دولت» خدشهدار نشد، چگونه امروز چنین ادعایی مطرح میشود؟ و چرا هر بار که نماد مقاومت در فضای عمومی لبنان ظاهر میشود، بلافاصله سخن از «فتنه» و «نقض حاکمیت» به میان میآید؟
بهنظر میرسد حزبالله با این اقدام، پیامی صریح به دولت، مخالفان داخلی و حامیان خارجیاش فرستاد: تا زمانی که مقاومت پابرجاست، نه کسی میتواند اعتبار دولت را به نفع خود مصادره کند، و نه تصمیمات یکطرفه علیه آن ضمانت اجرایی دارد.