دیدار وزیر خارجه امارات با نتانیاهو

کد خبر : 1691805
وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار کرد.

خبرگزاری امارات گزارش داد که در این دیدار تحولات جاری منطقه‌ای و تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این خبرگزاری توضیح داد که شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان بر لزوم پایان دادن به جنگ خونین در نوار غزه، دستیابی به آتش‌بس دائمی و پایدار، جلوگیری از تلفات بیشتر و پایان دادن به بحران و شرایط غم‌انگیز غیرنظامیان در نوار غزه تأکید کرد.

