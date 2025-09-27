پاسخ صریح السیسی درباره احتمال ورود مصر به جنگ غزه
رئیسجمهور مصر با رد اتهام مشارکت کشورش در محاصره غزه، گفت ورود کمکهای انسانی به این باریکه بدون موافقت اسرائیل ممکن نیست و هرگونه اقدام یکجانبه به معنای درگیری نظامی است؛ مصر اجازه نمیدهد تحولات غزه، این کشور را به سمت درگیری نظامی بکشاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز جمعه در سخنانی صریح و بیسابقه درباره موضع قاهره نسبت به جنگ غزه، تأکید کرد که مصر در محاصره باریکه غزه مشارکت ندارد و ورود کمکهای انسانی مستلزم موافقت رژیم صهیونیستی است که کنترل گذرگاه رفح را در اختیار دارد.
السیسی با اشاره به برخی اتهامات رسانهای علیه کشورش گفت: مصر تنها ۱۴ کیلومتر مرز مشترک با غزه دارد، در حالی که این منطقه به مساحت ۳۶۵ کیلومتر مربع، از طریق دریا و چند گذرگاه دیگر نیز با فلسطین اشغالی در ارتباط است. وی افزود: «ما هیچگاه در محاصره غزه شریک نبودهایم و این اتهامات نادرست و مغرضانه است.»
وی درباره مطالباتی مبنی بر ورود کمکها به غزه از طریق اقدام نظامی تصریح کرد: «برخی خواستار ورود کمکها از طریق زور هستند، اما این اقدام یعنی ورود به یک عملیات نظامی؛ آیا باید مصر وارد جنگ شود؟ من مسئول امنیت و جان مردم مصر هستم و نمیتوانم تصمیمی بگیرم که کشور را در معرض خطر قرار دهد؛ مگر اینکه جنگی به ما تحمیل شود.»
السیسی با اشاره به حضور نظامیان رژیم صهیونیستی در «گذرگاه فیلادلفیا» گفت: این منطقه طبق پیمان صلح، نباید محل استقرار نظامیان باشد و تسلط رژیم صهیونیستی بر آن مانعی جدی برای بازگشایی گذرگاه رفح است. او تاکید کرد: «ما گذرگاه را چهار بار بازسازی کردیم، اما برای عبور کمکها، باید طرف مقابل یعنی رژیم صهیونیستی اجازه دهد.»
رئیسجمهور مصر همچنین تأکید کرد: «قبل از عملیات ۷ اکتبر، اداره گذرگاه رفح طبق توافق سال ۲۰۰۵ میان تشکیلات خودگردان، اتحادیه اروپا و مصر بود، اما پس از آنکه حماس کنترل غزه را در اختیار گرفت، هماهنگیها به طور مستقیم بین حماس و مصر انجام میشد. اما اکنون که کنترل این منطقه در دست اسرائیل است، بدون موافقت آنها نمیتوان کمکها را منتقل کرد.»
السیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات رسانهای علیه مصر گفت: «اتهام مشارکت در محاصره غزه، با هدف مخدوشکردن چهره مصر و انحراف افکار عمومی در مورد موضع ما نسبت به مسأله فلسطین انجام میشود. مردم مصر باید آگاه باشند و روایت درست را منتشر کنند.»
رئیسجمهور مصر در پایان گفت: «ما از ابتدا خواستار پایان محاصره و ارسال کمکهای انسانی به مردم غزه بودهایم. اما تأکید میکنم که وارد هیچ جنگی نخواهیم شد. احساس همدردی داریم، ولی در دام بحرانسازی نخواهیم افتاد.»