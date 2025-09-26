به گزارش ایلنا، «لی چیانگ» نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورش همواره «مدافع سرسخت صلح و امنیت جهانی» بوده و همچنان این روند را در پیش خواهد گرفت.

لی که به نمایندگی از رئیس‌جمهوری چین سخن می‌گفت، افزود: «چین به‌طور فعال در تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح در موضوعات بحرانی از جمله بحران اوکراین و مناقشه فلسطین و اسرائیل بوده است و در آینده نیز به ایفای نقشی سازنده برای حل‌وفصل سیاسی این مسائل ادامه خواهد داد».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های تجاری ایالات متحده گفت: «یکی از عوامل اصلی رکود کنونی اقتصاد جهانی، افزایش یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات حمایتی نظیر بالا بردن تعرفه‌ها و ایجاد دیوارها و موانع است».

نخست‌وزیر چین تأکید کرد: «ما باید همکاری نزدیک‌تری برای یافتن و گسترش منافع مشترک داشته باشیم، جهانی‌سازی اقتصادی را به شکلی فراگیر و سودمند برای همه تقویت کنیم و با حرکت در مسیر مشترک، به یکدیگر در رسیدن به موفقیت کمک کنیم».

لی همچنین با انتقاد از «ذهنیت جنگ سرد و یک‌جانبه‌گرایی» گفت: «نظام بین‌المللی که طی ۸۰ سال گذشته ساخته شده، امروز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. چگونه می‌توان در برابر اقدام‌های زورمدارانه و سلطه‌جویانه سکوت کرد؟».

وی با تأکید بر لزوم اتحاد کشورها افزود: «اتحاد همه را بالا می‌برد، در حالی‌که تفرقه همه را پایین می‌کشد. اگر در ایمان و حسن نیت متحد شویم، می‌توانیم بر هر مانعی غلبه کنیم».

نخست‌وزیر چین در پایان تأکید کرد پکن نقش فعال خود را در تأمین مالی، صلح‌بانی و حمایت از سازوکارهای چندجانبه سازمان ملل ادامه خواهد داد.

