به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «غازی حمد»، از اعضای ارشد حماس، گفت که این‌گروه آماده است کنترل نوار غزه را واگذار کند، اما حاضر نیست سلاح‌های خود را زمین نخواهد گذاشت.

حمد گفت: «در مورد حاکمیت غزه، ما آماده‌ایم که از حاکمیت غزه خارج شویم، ما هیچ مشکلی با این موضوع نداریم.»

در عین حال، وی تأکید کرد که غیرممکن است «حماس را از مسائل فلسطین و وضعیت فلسطین کنار بگذاریم، زیرا حماس نقش مثبتی ایفا می‌کند.»

این مقام ارشد همچنین گفت که شاخه نظامی این سازمان «سلاحی مشروع و قانونی دارد که همیشه برای مبارزه با اشغالگری استفاده می‌شود.

وی افزود که حماس «هرگز تسلیم نخواهد شد.»

حمد گفت که روند مذاکرات در حال حاضر کاملاً متوقف شده است.

