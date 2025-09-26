وال استریت ژورنال گزارش داد:
طرح آمریکا برای انتصاب تونی بلر به عنوان حاکم موقت غزه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد کاخ سفید پیشنهاد طرحی شامل انتخاب «تونی بلر»، نخستوزیر پیشین بریتانیا به عنوان حاکم موقت غزه را مطرح کرده است.
این مقام آمریکایی افزود طرح کاخ سفید برای روز پس از جنگ شامل تشکیل یک نیروی امنیتی ویژه تحت رهبری کشورهای عربی میشود.
وی بیان کرد بلر نظارت بر هیئتی به نام هیئت انتقالی بینالمللی بر غزه را بر عهده خواهد داشت.
بنا بر اعلام این مقام آمریکایی، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل به این طرح قانع نیست و درباره چگونگی تشکیل این نیروی امنیتی تحت فرماندهی کشورهای عربی سؤالاتی را مطرح کرده است.