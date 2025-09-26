به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پاکستان خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشور شد.

اسلام آباد اعلام کرد که «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید که بر چگونگی پایان دادن به جنگ غزه نیز تمرکز داشت، از شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در این کشور دعوت کرد.

شریف به همراه فرمانده ارتش پاکستان، روز گذشته -پنج‌شنبه- با ترامپ دیدار کردند که نشانه‌ای دیگر از گرم شدن روابط با ایالات متحده است که در دولت قبلی ایالات متحده مسدود شده بود.

دفتر نخست‌وزیر پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شریف بخش‌های کشاورزی، فناوری، معدن و انرژی را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در نظر گرفته است.

