ممکن است علیه سوروس پیگرد قانونی صادر کنم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال صدور پیگرد قانونی علیه سرمایه‌دار این کشور و بنیانگذار لینکدین خبر داد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که در صورت اثبات حمایت مالی «جورج سوروس»، سرمایه‌دار و «رید هافمن»، یکی از بنیانگذاران لینکدین، از پیگرد قانونی آن‌ها خودداری نکرده و خواستار اقدام شدید علیه حامیان آنچه او «تروریسم چپ‌گرا» توصیف کرد، شده است.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «خب، سوروس مطمئناً نامی است که زیاد می‌شنوم. نمی‌دانم، اما نامی است که می‌شنوم. نام‌های مختلفی می‌شنوم.«

وی افزود: «نام چپ‌گرایان رادیکال ثروتمند را می‌شنوم. ممکن است درباره شخصی به نام رید هافمن بشنوم... اگر آنها این چیزها را تأمین مالی کنند، با مشکل مواجه خواهند شد.»

