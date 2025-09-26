خبرگزاری کار ایران
ترکیه و آمریکا یادداشت تفاهم همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از امضای یک یادداشت تفاهم میان ترکیه و آمریکا در زمینه انرژی هسته‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ترکیه با آمریکا پیرامون همکاری هسته‌ای غیرنظامی راهبردی یادداشت تفاهم امضا کرد.

 «آلب ارسلان بیرقدار»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بیان کرد: «روند جدیدی از همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای آغاز کردیم که موجب تعمیق شراکت ریشه دار و چندجانبه میان ترکیه و آمریکا می‌شود.»

وی افزود: «ما با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا یادداشت تفاهمی در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا کردیم.»

