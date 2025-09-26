به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ترکیه با آمریکا پیرامون همکاری هسته‌ای غیرنظامی راهبردی یادداشت تفاهم امضا کرد.

«آلب ارسلان بیرقدار»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بیان کرد: «روند جدیدی از همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای آغاز کردیم که موجب تعمیق شراکت ریشه دار و چندجانبه میان ترکیه و آمریکا می‌شود.»

وی افزود: «ما با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا یادداشت تفاهمی در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا کردیم.»

