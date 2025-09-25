بازداشت یک شهروند «آمریکایی- اسرائیلی» به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش ایلنا، مقام‌های رژیم صهیونیستی «یک شهروند دو تابعیتی آمریکایی-اسرائیلی» را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند.

این فرد متهم است که اطلاعات مربوط به شخصیت‌های عمومی را در اختیار ایران قرار داده و ویدئوها و تصاویر مختلف از نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی را برای ماموران ایرانی ارسال کرده است.

طبق بیانیه مشترک سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) و واحد ملی جرایم پلیس، «یعقوب پرل» ۴۹ ساله، اوایل ماه جاری میلادی پس از تحقیقات این دو نهاد بازداشت شد.

مقام‌های صهیونیست اعلام کردند که پرل در سال‌های اخیر در مراکش زندگی می‌کرده و برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ از طریق تماس تلفنی با سفارت ایران ارتباط برقرار کرده است.

پرل برای خود و خانواده‌اش درخواست پناهندگی کرده اما پاسخی دریافت نکرده بود.

بنا بر اعلام پلیس و شین بت، وی اطلاعاتی درباره شخصیت‌ها و شهروندان اسرائیلی، از جمله «هرزی هالوی» رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در اختیار ایرانی‌ها قرار داد. همچنین پرل «عکس و ویدئوهایی از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف اسرائیل تهیه کرد و برای فعالیت‌هایش با رمزارز پرداخت دریافت کرد».

بیانیه مقامات اسرائیلی تأکید کرده است که «تمام فعالیت‌های پرل مبتنی بر انگیزه‌های ایدئولوژیک و مخالفت با صهیونیسم بوده است.»

به گفته سخنگوی پلیس، از تاریخ ۷ اکتبر بیش از ۲۵ پرونده مرتبط با فعالیت‌های جاسوسی مرتبط با ایران در اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته و حدود ۴۶ نفر در این پرونده‌ها بازداشت شده‌اند.

