علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به پیشنهاد حماس برای برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه در ازای آزادی نیمی از اسرای اسرائیل در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: اینکه چرا حماس یا رهبران آن چنین درخواستی مطرح کرده‌اند، موضوعی قابل تأمل است. اما باید دید آیا واقعاً ترامپ این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر. با توجه به سخنان او، دیگر نباید آزادی اسرا به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای (سه، چهار یا پنج نفره) انجام گیرد، بلکه حماس باید همه را یک‌باره آزاد کند. اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص چرایی طرح این درخواست از سوی حماس در این مقطع زمانی به چند عامل بازمی‌گردد. نخست، فضای بین‌المللی کنونی است. در روزهایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان بود، برخی کشورهای غربی مانند کانادا و چند کشور دیگر بر راه‌حل دو دولتی تأکید کردند. حتی انگلیسی‌ها پس از ۷۰ سال به یاد آوردند که فلسطینی‌ها نیز باید دارای دولت و حاکمیت مستقل باشند. چنین فضایی ممکن است بر تصمیم حماس اثر گذاشته باشد و احتمال می‌رود این جو بین‌المللی موجب شود آمریکا برای پذیرش این درخواست و اعمال فشار بر اسرائیل آماده‌تر باشد.

وی ادامه داد: دومین عامل، حرکت کاروان‌های امدادی از نقاط مختلف جهان به سمت غزه است. با وجود حملات مکرر پهپادی اسرائیل به این کشتی‌ها و قایق‌ها، همچنان امید وجود دارد که در صورت برقراری آتش‌بس، آن‌ها بتوانند به سواحل غزه برسند و بخشی از محاصره را بشکنند تا امدادرسانی به مردم فلسطین صورت گیرد. سومین موضوع، شدت حملات ویرانگر اسرائیل است. هر روز ده‌ها نفر در غزه جان خود را از دست می‌دهند و این روند به‌صورت گام‌به‌گام به تخریب کامل این سرزمین منجر می‌شود. هدف اصلی نیز به نظر می‌رسد اشغال مناطق گسترده و کوچاندن جمعیت فلسطینی به مناطق دیگر باشد. بر این اساس شاید این فشار سنگین هم در این امر دخیل باشد. بنابراین می‌توان گفت که ترکیبی از سه عامل تهاجم بی‌سابقه اسرائیل، فضای بین‌المللی مساعد و حرکت کاروان‌های امدادی، زمینه‌ساز این درخواست شده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در صورتی که آمریکا بپذیرد و ترامپ اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، احتمال برقراری یک آتش‌بس وجود خواهد داشت؛ آتش‌بسی که می‌تواند به آزادی بخشی از اسرا (زنده یا کشته‌شده) در برابر زندانیان فلسطینی منجر شود و زمینه را برای مذاکرات و در نهایت یک صلح پایدار فراهم آورد. با این حال، پذیرش این موضوع بیش از هر چیز به موضع ترامپ بستگی دارد. او در سخنرانی اخیرش با لحن تند و همراه با توهین به دولت‌ها، مهاجران و حتی ملت‌ها سخن گفت و تأکید کرد که زمان آن رسیده همه اسرا به‌طور هم‌زمان آزاد شوند و دیگر فرصتی برای آزادی تدریجی وجود ندارد. بنابراین تصمیم نهایی وابسته به شرایط ذهنی و سیاسی ترامپ خواهد بود که آیا این پیشنهاد را می‌پذیرد یا خیر.

وی افزود: اما در سوی دیگر ماجرا، نگاه اسرائیل به این درخواست اهمیت دارد. نتانیاهو با وجود مخالفت‌های گسترده داخلی و خارجی، چندی پیش دستور آغاز عملیات زمینی علیه غزه را صادر کرد و این عملیات موجب آوارگی، مهاجرت داخلی، بحران‌های انسانی، دارویی و حتی غذایی شد. باید توجه داشت که اسرائیل در این زمینه هم نقاط قوت و ضعف دارد و اساساً باید دانست که از یک‌سو، عملیات زمینی متفاوت از حملات هوایی است. در بمباران هوایی، تلفات و هزینه‌های اسرائیل کمتر است، اما در عملیات زمینی احتمال تلفات انسانی و از دست رفتن تجهیزات افزایش می‌یابد. همین مسأله می‌تواند عاملی باشد که اسرائیل را به سمت پذیرش آتش‌بس سوق دهد.

زرگر در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اسرائیل تا این مرحله دست بالا را در میدان دارد و تخریب‌ها را به حداکثر رسانده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست «زمین سوخته» را ادامه دهد و با اخراج فلسطینی‌ها و اشغال کامل سرزمین، به هدف اولیه خود برسد. این نگاه می‌تواند اسرائیل را به رد درخواست آتش‌بس ترغیب کند. در نهایت، شرایط برای اسرائیل به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت ۵۰-۵۰ است؛ یعنی از یک سو احتمال دارد به دلیل هزینه‌های بالای عملیات زمینی به آتش‌بس تن دهد و از سوی دیگر ممکن است به دلیل برتری نظامی نسبی و اهداف راهبردی خود، مسیر ادامه جنگ را انتخاب کند که البته در این میان، نقش فشار آمریکا بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

