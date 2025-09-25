اسلوونی برای نتانیاهو ممنوعیت سفر اعمال کرد
دولت اسلوونی اعلام کرد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی اجازه سفر به این کشور را نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت اسلوونی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی اجازه سفر به این کشور را نخواهد داشت.
این اقدام تازهترین واکنش لیوبلیانا به جنگ غزه محسوب میشود.
اسلوونی که عضو اتحادیه اروپا است، پیشتر نیز ورود دو وزیر راستگرای اسرائیل، «ایتمار بنگویر» و «بتسلئیل اسموتریچ»، را ممنوع کرده، صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف و واردات کالاهای تولیدشده در سرزمینهای اشغالی فلسطین را نیز محدود کرده بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نتانیاهو از نوامبر گذشته با حکم بازداشت صادر شده توسط دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبهرو است.