رئیس‌جمهوری فرانسه، بار دیگر متحد میانه‌روی خود را به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، بار دیگر   «سباستین لوکورنو» متحد میانه‌روی خود را به سمت نخست‌وزیری منصوب  کرد.

این تصمیم تنها چند روز پس از آن‌ اتخاذ شد که لوکورنو به‌طور ناگهانی استعفا داد و دولت جدیدش پس از تنها ۱۴ ساعت فروپاشید.

لوکورنو اعلام کرد که بازگشت به این سمت را «از سر احساس وظیفه» پذیرفته و «تمام تلاش خود را برای ارائه بودجه تا پایان سال و رسیدگی به مسائل روزمره شهروندان فرانسه» انجام خواهد داد.

وی افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را خسته کرده پایان دهیم و این بی‌ثباتی را که به اعتبار و منافع کشور آسیب می‌زند، متوقف کنیم».

 

 

 

 

