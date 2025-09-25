خبرگزاری کار ایران
سوریه و اوکراین روابط دیپلماتیک را از سرگرفتند

سوریه و اوکراین روابط دیپلماتیک را از سرگرفتند
کد خبر : 1691388
سوریه و اوکراین در جریان دیدار سران دو کشور در نیویورک، بیانیه مشترکی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک فیمابین امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  سوریه و اوکراین بیانیه مشترکی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک امضا کردند.

پیشتر دو کشور روابط دیپلماتیک خود را از سال ۲۰۲۲ متوقف کرده بودند.

این بیانیه مشترک در جریان دیدار «محمد الجولانی»،‌ رئیس دوره انتقالی سوریه و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در نیویورک امضا شد.

‌وزرای خارجه دو کشور این بیانیه مشترک را امضا کردند.

 

