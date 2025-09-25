سوریه و اوکراین روابط دیپلماتیک را از سرگرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سوریه و اوکراین بیانیه مشترکی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک امضا کردند.

پیشتر دو کشور روابط دیپلماتیک خود را از سال ۲۰۲۲ متوقف کرده بودند.

این بیانیه مشترک در جریان دیدار «محمد الجولانی»،‌ رئیس دوره انتقالی سوریه و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در نیویورک امضا شد.

‌وزرای خارجه دو کشور این بیانیه مشترک را امضا کردند.

