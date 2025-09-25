خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

آماده‌ام پس از پایان جنگ‌، از سمتم کناره‌گیری کنم

آماده‌ام پس از پایان جنگ‌، از سمتم کناره‌گیری کنم
کد خبر : 1691365
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که آماده است پس از پایان جنگ در کشورش از سمت خود کناره‌گیری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که آماده است پس از پایان جنگ در کشورش از سمت خود کناره‌گیری کند. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، به ‌اکسیوس گفت که پس از پایان جنگ با روسیه آماده کناره‌گیری خواهد بود.

اکسیوس به نقل از زلنسکی نوشت: «هدف من پایان دادن به جنگ است، نه ادامه رقابت برای کسب قدرت.»

وی گفت: «اگر روسیه به جنگ پایان ندهد، مقامات کرملین باید مطمئن شوند که نزدیک‌ترین پناهگاه بمب کجاست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی