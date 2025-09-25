به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که آماده است پس از پایان جنگ در کشورش از سمت خود کناره‌گیری کند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، به ‌اکسیوس گفت که پس از پایان جنگ با روسیه آماده کناره‌گیری خواهد بود.

اکسیوس به نقل از زلنسکی نوشت: «هدف من پایان دادن به جنگ است، نه ادامه رقابت برای کسب قدرت.»

وی گفت: «اگر روسیه به جنگ پایان ندهد، مقامات کرملین باید مطمئن شوند که نزدیک‌ترین پناهگاه بمب کجاست.»

