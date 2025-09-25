برگزاری رزمایش مشترک میان مصر و ترکیه
پس از ۱۳ سال وقفه، مصر و ترکیه رزمایشهای نظامی دریایی و هوایی «دریای دوستی» را در شرق مدیترانه از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر با مشارکت گسترده نیروهای هر دو کشور از سر گرفتند.
یک کارشناس امنیت ملی و روزنامهنگار، فاش کرد که از سرگیری این رزمایش مشترک، پیامدهایی فراتر از یک رزمایش صرفاً نظامی دارد.
وی در اظهاراتی توضیح داد که همکاری بین دو کشور محوری مانند مصر و ترکیه، ستونی اساسی برای تغییر توازن قدرت در منطقه است و نشاندهنده اراده سیاسی برای بازسازی پلهای همکاری است.
وی افزود که این زمان حساس تأیید میکند که هماهنگی منطقهای برای مقابله با چالشهای مشترک و حفظ منافع حیاتی به یک ضرورت تبدیل شده است.