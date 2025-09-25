برگزاری رزمایش مشترک میان مصر و ترکیه

خبرگزاری کار ایران
پس از ۱۳ سال وقفه، مصر و ترکیه رزمایش‌های نظامی دریایی و هوایی «دریای دوستی» را در شرق مدیترانه از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر با مشارکت گسترده نیروهای هر دو کشور از سر گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پس از ۱۳ سال وقفه، مصر و ترکیه رزمایش‌های نظامی دریایی و هوایی «دریای دوستی» را در شرق مدیترانه از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر با مشارکت گسترده نیروهای هر دو کشور از سر گرفتند.

یک کارشناس امنیت ملی و روزنامه‌نگار، فاش کرد که از سرگیری این رزمایش مشترک، پیامدهایی فراتر از یک رزمایش صرفاً نظامی دارد.

وی در اظهاراتی  توضیح داد که همکاری بین دو کشور محوری مانند مصر و ترکیه، ستونی اساسی برای تغییر توازن قدرت در منطقه است و نشان‌دهنده اراده سیاسی برای بازسازی پل‌های همکاری است.

وی افزود که این زمان حساس تأیید می‌کند که هماهنگی منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های مشترک و حفظ منافع حیاتی به یک ضرورت تبدیل شده است.

 

