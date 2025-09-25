خبرگزاری کار ایران
حمله پهپادی یمن به ایلات؛ چگونه سامانه‌های پدافندی اسرائیل فریب خوردند؟

سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل در رهگیری پهپادی که از یمن به سمت بندر ایلات در جنوب اراضی اشغالی پرواز کرده بود، ناکام ماندند. این پهپاد به هدف خود اصابت کرد و دست‌کم ۲۰ نفر مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تلویزیون العربی، منابع عبری، شامگاه چهارشنبه از ورود یک پهپاد یمنی به بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. در پی این نفوذ، سامانه‌های پدافندی اسرائیل چندین موشک رهگیر به سمت پهپاد شلیک کردند، اما این پهپاد همچنان مسیر خود را ادامه داد. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که پهپاد به طور مستقیم به یکی از سازه‌های بندر ایلات برخورد کرده و در آنجا آتش‌سوزی به‌وجود آورده است.

در همین زمینه، محمد الصمادی، تحلیلگر نظامی و استراتژیک، عوامل کلیدی موفقیت این حمله پهپادی را این‌گونه برشمرد:

-طراحی ویژه پهپاد با بدنه سبک از جنس الیاف کربن یا پلاستیک که باعث کاهش قابل توجه رادارپذیری و دشواری رهگیری و رصد آن می‌شود.

-استفاده احتمالی از سیستم هدایت بصری به جای وابستگی صرف به  جی‌پی‌اس، که امکان ناوبری دقیق و هوشمندانه در محیط‌های پیچیده را فراهم می‌کند.

-بهره‌مندی از تجهیزات ژیروسکوپی و شتاب‌سنج پیشرفته که حتی در شرایط اخلال الکترونیکی نیز مسیر پهپاد را پایدار نگه می‌دارد.

-قابلیت نرم‌افزاری تغییر مسیر و عبور از مسیرهای غیرمنتظره و پیچیده برای فرار از سیستم‌های دفاعی دشمن.

-پرواز در ارتفاع پایین و سرعت نسبتا کند که شناسایی آن توسط رادارهای معمولی را سخت‌تر کرده و عامل غافلگیری و موفقیت عملیات را افزایش می‌دهد.

این ویژگی‌ها در کنار هم باعث شدند که این پهپاد به‌راحتی از سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل عبور کرده و به هدف خود در ایلات برسد.

الصمادی هشدار داد اگر یک پهپاد توانست این‌چنین اختلالی ایجاد کند، به‌کارگیری موجی از چنین پهپادهایی می‌تواند چالشی جدی برای سامانه‌های دفاع هوایی این رژیم ایجاد کند.

 

 

