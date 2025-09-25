عباس با "سنجاق سینه"، پیام فلسطینیها را رساند؛ تلآویو عصبانی شد
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، هنگام سخنرانی در کنفرانس بینالمللی «راهحل دو دولتی» در نیویورک دوشنبه گذشته، با سنجاق سینهای که نماد «حق بازگشت» پناهندگان فلسطینی است، واکنش تند رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، سالهاست سنجاق سینهای به شکل کلید را روی لباس خود میزند که نماد اصرار پناهندگان فلسطینی برای بازگشت به خانههایی است که مجبور به ترک آنها شدهاند.
وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل در بیانیهای این سنجاق را حامل «پیامی دوگانه و خطرناک» از سوی عباس معرفی کرده و ادعا کرده است که شکل کلید، نماد هدف نابودی اسرائیل است.
رژیم صهیونیستی حق بازگشت فلسطینیها به سرزمینهای اشغالی را معادل نابودی اسرائیل میداند. این رژیم بیش از چند دهه است که بخشهایی از فلسطین، سوریه و لبنان را اشغال کرده و از تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت قدس شرقی بر اساس مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ جلوگیری میکند.
اگرچه تلآویو گفته عباس این سنجاق را در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل زده است، تصویری که منتشر کرده مربوط به سخنرانی او در کنفرانس بینالمللی «راهحل دو دولتی» در نیویورک است.
عباس بهدلیل عدم صدور ویزا از سوی آمریکا نتوانست بهصورت حضوری در کنفرانسی که بهریاست فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد حضور یابد و سخنرانی خود را بهصورت ویدئویی ارائه کرد.
او همچنین قرار است امروز- پنجشنبه- در مجمع عمومی سازمان ملل از طریق ویدئو سخنرانی کند.
در سال ۱۹۴۸ صدها هزار فلسطینی به دنبال کشتارهایی که توسط گروههای مسلح صهیونیستی انجام شد، مجبور به ترک خانههای خود شدند.