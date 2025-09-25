خبرگزاری کار ایران
رئیس حزب کمونیست ویتنام به کره شمالی سفر می‌کند

دو مقام ویتنامی اعلام کردند که انتظار می‌رود رئیس حزب کمونیست ویتنام، ماه آینده به کره شمالی سفر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام ویتنامی اعلام کردند که انتظار می‌رود «تو لام»، رئیس حزب کمونیست ویتنام، ماه آینده به کره شمالی سفر کند و این اولین سفر یک رهبر ویتنامی به این کشور عمدتاً منزوی در تقریباً ۲۰ سال گذشته است.

به گفته سفارت ویتنام در پیونگ‌یانگ، دو کشور کمونیستی روابط دیپلماتیک نزدیکی دارند اما در حال حاضر هیچ رابطه تجاری ندارند.

این سفر احتمالی که هنوز مقدمات آن در حال انجام است، هنوز رسماً توسط هیچ یک از طرفین اعلام نشده است.

وزارت ‌خارجه ویتنام و سفارت کره شمالی در هانوی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

 

