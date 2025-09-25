خبرگزاری کار ایران
دیدار نخست‌وزیر چین و رئیس کمیسیون اروپا در نیویورک

دیدار نخست‌وزیر چین و رئیس کمیسیون اروپا در نیویورک
کد خبر : 1691253
نخست‌وزیر چین و ئیس کمیسیون اروپا، در نیویورک دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی کیانگ»، نخست‌وزیر چین و «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در دیدار خود در نیویورک بر همکاری تأکید کردند.

این در حالی است که اقتصادهای شماره ۲ و ۳ جهان به دنبال کاهش تنش‌های تجاری در میانه فشار تعرفه‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده هستند.

فون در لاین، پس از دیدار روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، گفت که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مورد مسائل تجاری با رهبر شماره ۲ چین گفت‌وگو کرده است و از «تمایل چین برای تعامل با ما در فضایی از درک متقابل» قدردانی می‌کند.

وی گفت: «نگرانی‌های اروپا در مورد کنترل صادرات، دسترسی به بازار و ظرفیت مازاد کاملاً شناخته شده است.»

 

