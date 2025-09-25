به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی کیانگ»، نخست‌وزیر چین و «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در دیدار خود در نیویورک بر همکاری تأکید کردند.

این در حالی است که اقتصادهای شماره ۲ و ۳ جهان به دنبال کاهش تنش‌های تجاری در میانه فشار تعرفه‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده هستند.

فون در لاین، پس از دیدار روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، گفت که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مورد مسائل تجاری با رهبر شماره ۲ چین گفت‌وگو کرده است و از «تمایل چین برای تعامل با ما در فضایی از درک متقابل» قدردانی می‌کند.

وی گفت: «نگرانی‌های اروپا در مورد کنترل صادرات، دسترسی به بازار و ظرفیت مازاد کاملاً شناخته شده است.»

انتهای پیام/