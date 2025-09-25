تحقیقات گوترش درباره ادعای ترامپ درباره خرابکاری در سازمان ملل

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به نامه‌ای که از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، دریافت کرد و در آن از «خرابکاری» در طول شرکت در جلسات مجمع عمومی شکایت کرده بود، دستور تحقیق داد.

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل بلافاصله دستور داد تا تحقیقات کاملی در مورد حوادثی که ترامپ به آنها اشاره کرد و آنها را «خرابکاری» توصیف کرد، در جریان بازدیدش از مقر سازمان ملل در ۲۳ سپتامبر انجام شود.

ترامپ هنگام ورود به مقر برای شرکت در بحث‌های «هفته مقامات عالی‌رتبه» برای مدت کوتاهی روی پله برقی گیر کرد و بعداً در طول سخنرانی خود در مجمع عمومی در مورد این حادثه اظهار نظر کرد. تله‌پرامپتر نیز در طول سخنرانی او از کار افتاد.

انتهای پیام/