منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز -پنج‌شنبه- دست‌کم ۱۵ فلسطینی بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز -پنج‌شنبه- دست‌کم ۱۵ فلسطینی بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه دست‌کم ۱۱ شهید و شماری مفقود بر جا مانده است.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین اطراف منطقه المسلخ در جنوب غرب خان‌یونس را بمباران کردند.

 

در جنوب غرب خان‌یونس را بمباران کردند.

