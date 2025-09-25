شهادت دستکم ۱۵ فلسطینی در نوار غزه از بامداد امروز
منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز -پنجشنبه- دستکم ۱۵ فلسطینی بر اثر حملات هوایی و توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز -پنجشنبه- دستکم ۱۵ فلسطینی بر اثر حملات هوایی و توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه دستکم ۱۱ شهید و شماری مفقود بر جا مانده است.
جنگندههای اسرائیلی همچنین اطراف منطقه المسلخ در جنوب غرب خانیونس را بمباران کردند.
