اعزام یگ کشتی توسط اسپانیا برای حمایت از ناوگان حامل کمک برای غزه

به گزارش ایلنا، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که مادرید یک ناو نیروی دریایی خود را برای کمک به ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اعزام می‌کند.

سانچز در نشستی خبری در نیویورک گفت: «ما نگران هستیم و به همین دلیل یک کشتی اعزام می‌کنیم تا در صورت نیاز شهروندان‌مان نجات یافته و به اسپانیا بازگردانده شوند».

وی افزود که این کشتی روز پنجشنبه حرکت خواهد کرد.

پیش‌ از این، ایتالیا نیز از اعزام یک ناوچه جنگی برای کمک به این ناوگان خبر داده بود.

