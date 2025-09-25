دیدار روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روبیو در این دیدار بر درخواست «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای «توقف کشتار» تأکید کرده و از مسکو خواسته است «گام‌های معناداری در راستای دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین» بردارد.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط مسکو و واشنگتن به شدت متشنج شده است. تنش‌ها پس از آن تشدید شد که ترامپ روز سه‌شنبه به‌طور غیرمنتظره موضع خود درباره لزوم واگذاری بخشی از سرزمین‌های اوکراین به روسیه را تغییر داد و اظهار داشت که معتقد است «اوکراین می‌تواند همه مناطق اشغال‌شده خود را بازپس بگیرد».

