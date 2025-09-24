احمد الشرع:
جامعه جهانی مانع حملات اسرائیل به سوریه شود
رئیسجمهوری موقت سوریه طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که همبستگی میان ملت باعث شد در تلاش برای ریشهکن کردن فرقهگرایی و مقابله با تلاشها برای تقسیم کشورمان، یک بار دیگر به پا خیزیم.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «احمد الشرع» رئیسجمهوری موقت سوریه طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «من از دمشق، پایتخت تاریخ و گهواره تمدنها، نزد شما آمدهام».
احمد الشرع در ادامه گفت: «داستان سوریه سرشار از احساسات است؛ داستانی که درد را با امید در هم میآمیزد. داستان سوریه، داستانی است از مبارزه میان خیر و شر».
وی با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، هشدار داد که این حملات خطر درگیریهای جدید را تشدید میکند.
احمد الشرع گفت که اسرائیل پس از سقوط حکومت سابق سوریه، حملاتی علیه اهدافی در سوریه انجام داده و مدعی شده نمیتواند اجازه دهد تجهیزات نظامی به دست دولت جدید بیفتد. این حملات با حمایت مداوم بینالمللی از دولت جدید سوریه در تضاد است.
رئیسجمهوری موقت سوریه از دولتهای سراسر جهان خواست تا این حملات را محکوم کرده و از وقوع مجدد آنها جلوگیری کنند.
وی مدعی شد: «سالهای طولانی از بیعدالتی، محرومیت و ظلم رنج بردیم. سپس برای بازپسگیری کرامت خود برخاستیم».
الشرع افزود: «این دستاورد منحصر بهفرد سوری و همبستگی میان ملت باعث شد در تلاش برای ریشهکن کردن فرقهگرایی و مقابله با تلاشها برای تقسیم کشورمان، یک بار دیگر به پا خیزیم».