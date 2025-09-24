گردان های القدس خودروی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گردان های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که یک خودروی ارتش اسرائیل را در جریان نفوذ به منطقه «تل‌الهوی» در شهر غزه هدف قرار داده است.

در بیانیه این گروه آمده است که از یک دستگاه انفجاری ضدتانک برای منهدم کردن خودروی ارتش رژیم صهیونیستی استفاده شده است.

شدت درگیری‌ها پس از آغاز عملیات زمینی نیروهای صهیونیست در مرکز شهر غزه افزایش یافته است.

انتهای پیام/