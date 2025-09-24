خبرگزاری کار ایران
النشره: ترامپ در آستانه اعلام پایان جنگ در غزه است
یک منبع دیپلماتیک غربی به پایگاه خبری «النشره» اعلام کرد: رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با مقام‌های عربی و منطقه‌ای از تمایل خود برای توقف جنگ غزه پس از گفت‌وگو با هیأت اسرائیلی خبر داده است.

به گزارش ایلنا،  پایگاه خبری النشره به نقل از یک دیپلمات غربی، که هویتش ذکر نشده است، ساعاتی پیش گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار روز گذشته با مقام‌های چند کشور عربی و منطقه‌ای، از تمایل خود برای توقف جنگ غزه پس از دیدار با هیأت اسرائیلی خبر داده است.

بر همین اساس، کاخ سفید طرحی موسوم به «طرح صلح» ارائه کرده که بر پایه آن، رژیم صهیونیستی آتش‌بس ۲۰ روزه‌ای را اجرا می‌کند و در ادامه، جنبش مقاومت اسلامی حماس اسرای صهیونیست را تحویل می‌دهد. طبق این طرح، اداره باریکه غزه برای سه سال به برخی کشورهای عربی و اسلامی سپرده خواهد شد و در این مدت ساختار حکومتی جدیدی برای فلسطین شکل می‌گیرد؛ بدون آنکه حماس در آن نقشی داشته باشد.

منابع آگاه به این منبع  گفته‌اند کشورهای عربی مرتبط، موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد اعلام کرده‌اند و حالا منتظر پاسخ نهایی رژیم صهیونیستی هستند که طی ساعات آینده مشخص می‌شود.

سؤال اینجاست که آیا حماس این طرح را خواهد پذیرفت؟

