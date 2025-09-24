خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها مدعی شدند:

ایران بازسازی سایت‌های موشکی خود را آغاز کرده است

ایران بازسازی سایت‌های موشکی خود را آغاز کرده است
کد خبر : 1691017
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها مدعی شدند که ایران بازسازی سایت‌های موشکی خود که در جریان جنگ با رژیم صهیونیستی آسیب دیدند را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، رسانه‌ها مدعی شدند که ایران بازسازی سایت‌های موشکی خود که در جریان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آسیب دیدند را آغاز کرده است.

تصاویر ماهواره‌ای که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس بررسی  شد، نشان می‌دهند که ایران بازسازی سایت‌های تولید موشک که در جریان جنگ ۱۲ روزه توسط   رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند را آغاز کرده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی