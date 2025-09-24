رسانهها مدعی شدند:
ایران بازسازی سایتهای موشکی خود را آغاز کرده است
رسانهها مدعی شدند که ایران بازسازی سایتهای موشکی خود که در جریان جنگ با رژیم صهیونیستی آسیب دیدند را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، رسانهها مدعی شدند که ایران بازسازی سایتهای موشکی خود که در جریان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آسیب دیدند را آغاز کرده است.
تصاویر ماهوارهای که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس بررسی شد، نشان میدهند که ایران بازسازی سایتهای تولید موشک که در جریان جنگ ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند را آغاز کردهاند.