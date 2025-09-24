به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، نتایج یک نظرسنجی جدی نشان داد، که علی‌رغم ادعای چند باره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و متحدانش مبنی بر اینکه وی شایسته بردن جایزه صلح نوبل است، به نظر می‌رسد که اکثریت آمریکایی نظر دیگری در این باره دارند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده در ماه جاری از سوی واشنگتن پست، دو سوم، یعنی ۷۶ درصد از جمعیت مردم ایالات متحده باور دارند که ترامپ مستحق بردن این جایزه نیست در حالکه ۲۲ درصد باور دارند که وی شایستگی بردن آنرا دارد.

این نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد از مردم آمریکا رویکرد ترامپ در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین مخالفند و ۵۸ درصد از نحوه رسیدگی وی به درگیری میان رژیم صهیونیستی و حماس را تایید نمی‌کنند.

انتهای پیام/