پسکوف:
کییف تمایلی به ایجاد کارگروه برای حلوفصل مناقشه ندارد
سخنگوی کاخ کرملین گفت که اوکراین از انجام اقدامات مرتبط با حلوفصل نزاع طفره میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، گفت که اوکراین تمایلی به ایجاد کارگروه به عنوان بخشی از مذاکرات حل و فصل مناقشه ابراز نکرده است.
پسکوف در گفتوگو با رادیو «ایبیسی» با بیان اینکه هیچ چیز (در رابطه با حلوفصل بحران اوکراین) تغییر نکرده، اظهار داشت: «ببینید، ما اکنون در مورد مکان (دیدار) صحبت میکنیم، مسکو، قزاقستان، ژنو. شما باید موافقت کنید که این موضوع فرعی است. پوتین میگوید آیا میخواهید ملاقات کنید؟ بیایید فردا ملاقات کنیم. و سپس رژیم کییف شروع به طفره رفتن میکند».
وی افزود: «پوتین از طریق ولودیمیر مدینسکی، رئیس منصوب تیم مذاکرهکننده، میگوید بیایید مذاکره کنیم. بیایید سه کار گروه تشکیل دهیم. با وجود اینکه این موضوع اخیرا مطرح شده، اکنون همه آن را فراموش کردهاند».