خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

کی‌یف تمایلی به ایجاد کارگروه برای حل‌وفصل مناقشه ندارد

کی‌یف تمایلی به ایجاد کارگروه برای حل‌وفصل مناقشه ندارد
کد خبر : 1690973
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که اوکراین از انجام اقدامات مرتبط با حل‌وفصل نزاع طفره می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، گفت که اوکراین تمایلی به ایجاد کارگروه به عنوان بخشی از مذاکرات حل و فصل مناقشه ابراز نکرده است.

پسکوف در گفت‌وگو با رادیو «ای‌بی‌سی» با بیان اینکه هیچ چیز (در رابطه با حل‌وفصل بحران اوکراین) تغییر نکرده، اظهار داشت: «ببینید، ما اکنون در مورد مکان (دیدار) صحبت می‌کنیم، مسکو، قزاقستان، ژنو. شما باید موافقت کنید که این موضوع فرعی است. پوتین می‌گوید آیا می‌خواهید ملاقات کنید؟ بیایید فردا ملاقات کنیم. و سپس رژیم کی‌یف شروع به طفره رفتن می‌کند».

وی افزود: «پوتین از طریق ولودیمیر مدینسکی، رئیس منصوب تیم مذاکره‌کننده، می‌گوید بیایید مذاکره کنیم. بیایید سه کار گروه تشکیل دهیم. با وجود اینکه این موضوع اخیرا مطرح شده، اکنون همه آن را فراموش کرده‌اند».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی