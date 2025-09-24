تغییر آدرس سفارت فرانسه در اراضی اشغالی به فلسطین
فرانسه آدرس سفارت خود در اراضی اشغالی را به فلسطین تغییر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از واینت، براساس وبسایت اتحادیه اروپا، فرانسه آدرس سفارت خود در قدس را به فلسطین تغییر داده است.
بر اساس آدرس مندرج در این وبسایت، سفارت فرانسه در بخش غربی قدس، در واقع در فلسطین واقع شده است.
رژیم صهیونیستی معتقد است که فرانسه پس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین، درخواست تغییر آدرس در وبسایت را ارائه کرده است و احتمالا این رژیم از اتحادیه اروپا خواهد خواست که آدرس را به حالت قبل برگرداند.
بریتانیا نیز آدرس یکی از سفارتخانه خود در قدس شرقی را به فلسطین تغییر داده است.