هدف اصلی شورای اروپا، مبارزه با روسیه است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری لیوبینسکی»، معاون وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت که هدف اصلی شورای اروپا دیگر حمایت از حقوق بشر نیست، بلکه مبارزه با روسیه است.

لیوبینسکی در اولین مصاحبه خود پس از تصدی سمت جدیدش به اسپوتنیک گفت: «این موضوع به وضوح در موضع شورای اروپا نشان داده شده است. با وجود خروج کشورمان از این سازمان که زمانی مورد احترام بود در ۱۵ مارس ۲۰۲۲، هدف اصلی شورای استراسبورگ دیگر ترویج و حمایت از حقوق بشر نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه، مبارزه با روسیه است.»

وی افزود: «بسیاری از ساختارهای شورای اروپا برای مبارزه با روسیه رقابت می‌کنند.»

