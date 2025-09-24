خبرگزاری کار ایران
کرملین: روسیه آماده همکاری با آمریکا است

کرملین: روسیه آماده همکاری با آمریکا است
کد خبر : 1690918
سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه گفت که مسکو همچنان آماده همکاری با واشنگتن است.

‌به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه امروز طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: «ولادیمیر پوتین  آماده یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه اوکراین است. روسیه همچنین آماده همکاری با آمریکا است».

‌وی در این‌باره توضیح داد: «دولت‌ ترامپ مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با روسیه را به رسمیت می‌شناسد».

‌سخنگوی کرملین با بیان اینکه اقدامات روسیه یک جنگ بی‌هدف نیست، تصریح کرد: «بلکه حفاظت از منافع خود است. دیدگاه‌های زلنسکی درمورد این بحران، با دیدگاه‌های روسیه متفاوت است».

