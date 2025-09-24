کرملین: روسیه آماده همکاری با آمریکا است
سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه گفت که مسکو همچنان آماده همکاری با واشنگتن است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه امروز طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: «ولادیمیر پوتین آماده یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای مناقشه اوکراین است. روسیه همچنین آماده همکاری با آمریکا است».
وی در اینباره توضیح داد: «دولت ترامپ مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با روسیه را به رسمیت میشناسد».
سخنگوی کرملین با بیان اینکه اقدامات روسیه یک جنگ بیهدف نیست، تصریح کرد: «بلکه حفاظت از منافع خود است. دیدگاههای زلنسکی درمورد این بحران، با دیدگاههای روسیه متفاوت است».