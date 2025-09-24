کرملین: روسیه آماده همکاری با آمریکا است

‌به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه امروز طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: «ولادیمیر پوتین آماده یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه اوکراین است. روسیه همچنین آماده همکاری با آمریکا است».

‌وی در این‌باره توضیح داد: «دولت‌ ترامپ مزایای همکاری تجاری و اقتصادی با روسیه را به رسمیت می‌شناسد».

‌سخنگوی کرملین با بیان اینکه اقدامات روسیه یک جنگ بی‌هدف نیست، تصریح کرد: «بلکه حفاظت از منافع خود است. دیدگاه‌های زلنسکی درمورد این بحران، با دیدگاه‌های روسیه متفاوت است».

انتهای پیام/