خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
ملانیا ترامپ، درخواست همسر زلنسکی برای دیدار را رد کرد

ملانیا ترامپ، درخواست همسر زلنسکی برای دیدار را رد کرد
همسر رئیس‌ جمهور آمریکا، درخواست همتای اوکراینی برای دیدار دوجانبه را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه واشنگتن پست به نقل از «مارک بکمن» مشاور ارشد «ملانیا ترامپ» همسر رئیس جمهور آمریکا،   تصمیم گرفت تا با همسر «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در جریان  هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشست دو نفره نداشته باشد.

 این درحالیه است که یک نامه یا برای درخواست در رابطه با چنین دیداری وجود داشت.

بکمن گفت: «حقیقت این است که خانم زلنسکایا چندین بار با ملانیا تماس گرفت تا دیداری را ترتیب دهد، اما هیچ دیدرا دو جانبه‌ای وجود نداشت. هیچ چیز رسمی‌ای وجود ندارد».

وی تاکید کرد: «هیچ دیداری (میان ملانیا و همسر زلنسکی)  برنامه ریزی نشده است».

 

 

