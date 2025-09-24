به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، امروز -چهارشنبه- گفت که اروپا باید بزرگ شود و حمایتش را از اوکراین افزایش دهد.

وی پس از اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر حمایت از کی‌یف برای بازپس‌گیری تمام قلمرو خود از روسیه، گفت که اروپا باید «بزرگ شود» و حمایت خود را از اوکراین افزایش دهد.

وادفول گفت که ترامپ متوجه شده است که تلاش‌های خودش برای متقاعد کردن «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شکست خورده است.

