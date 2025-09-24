خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلمان:

ترامپ متوجه شده که پوتین را نمی‌توان به سمت صلح سوق داد

ترامپ متوجه شده که پوتین را نمی‌توان به سمت صلح سوق داد
کد خبر : 1690866
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه آلمان، امروز -چهارشنبه- گفت که اروپا باید بزرگ شود و حمایتش را از اوکراین افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر  خارجه آلمان، امروز -چهارشنبه- گفت که اروپا باید بزرگ شود و حمایتش را از اوکراین افزایش دهد.

وی پس از اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر حمایت از کی‌یف برای بازپس‌گیری تمام قلمرو خود از روسیه، گفت که اروپا باید «بزرگ شود» و حمایت خود را از اوکراین افزایش دهد.

وادفول گفت که ترامپ متوجه شده است که تلاش‌های خودش برای متقاعد کردن «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شکست خورده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی