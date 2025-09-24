خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یورش نظامیان صهیونیست به روستاهای سوریه

یورش نظامیان صهیونیست به روستاهای سوریه
کد خبر : 1690853
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از یورش نظامیان صهیونیست به بخش‌هایی از سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویری که در رسانه‌های سوریه منتشر شده، پیشروی نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی  به سمت شهر «سیدا الجولان» در حومه «قنیطره» را نشان می‌دهد.

بر اساس تصاویر منتشر شده، خودروهای زرهی در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کردند و سربازان از پشت بام خانه‌ها بالا می‌رفتند.

 گزارش شده است که تعدادی از خانه‌ها نیز توسط نیروهای اسرائیلی تفتیش شده‌اند.

رژیم صهیونیستی از  زمان سقوط «بشار اسد» رهبر سابق سوریه  در ماه دسامبر، صدها حمله هوایی علیه اماکن و دارایی‌های نظامی در سراسر سوریه انجام داده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی