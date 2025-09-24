یورش نظامیان صهیونیست به روستاهای سوریه
رسانهها از یورش نظامیان صهیونیست به بخشهایی از سوریه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویری که در رسانههای سوریه منتشر شده، پیشروی نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت شهر «سیدا الجولان» در حومه «قنیطره» را نشان میدهد.
بر اساس تصاویر منتشر شده، خودروهای زرهی در خیابانها گشتزنی میکردند و سربازان از پشت بام خانهها بالا میرفتند.
گزارش شده است که تعدادی از خانهها نیز توسط نیروهای اسرائیلی تفتیش شدهاند.
رژیم صهیونیستی از زمان سقوط «بشار اسد» رهبر سابق سوریه در ماه دسامبر، صدها حمله هوایی علیه اماکن و داراییهای نظامی در سراسر سوریه انجام داده است.