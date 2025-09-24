خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه آلمان:

از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل حمایت نمی‌کنیم

از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل حمایت نمی‌کنیم
کد خبر : 1690841
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود انتقادات فزاینده بین‌المللی از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان‌گفت که از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل حمایت نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، با وجود انتقادات فزاینده بین‌المللی از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه، یوهان وادفول، وزیر  خارجه آلمان‌گفت که  از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل حمایت نمی‌کند.

وی در اظهاراتی به رادیو آلمانی دویچلندفونک گفت: «دولت آلمان مطمئناً دوباره این موضوع را مورد بحث قرار خواهد داد و موضعی را که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ خواهیم کرد، تعیین خواهد کرد.»

وی افزود: «ما هفته آینده دوباره این موضوع را بررسی خواهیم کرد، اما فعلاً معتقدم که تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده‌ایم و نیازی به اقدامات بیشتر نیست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی