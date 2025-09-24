به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، با وجود انتقادات فزاینده بین‌المللی از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان‌گفت که از اقدامات بیشتر علیه اسرائیل حمایت نمی‌کند.

وی در اظهاراتی به رادیو آلمانی دویچلندفونک گفت: «دولت آلمان مطمئناً دوباره این موضوع را مورد بحث قرار خواهد داد و موضعی را که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ خواهیم کرد، تعیین خواهد کرد.»

وی افزود: «ما هفته آینده دوباره این موضوع را بررسی خواهیم کرد، اما فعلاً معتقدم که تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده‌ایم و نیازی به اقدامات بیشتر نیست.»

انتهای پیام/