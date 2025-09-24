سوریه و اسرائیل به توافق نزدیک هستند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه روزگذشته -سه‌شنبه- گفت که سوریه و رژیم صهیونیستی به دست‌یابی به توافق تنش زدایی که در آن اسرائیل حملات خود علیه سوریه را در ازای توافق این کشور به عدم انتقال ماشین‌ آلات و تسلیهات سنگین در نزدیکی مرز با اراضی اشغالی متوفق می‌کند، نزدیک هستند.

باراک، در حاشیه نشست‌ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «این توافق، اولین گام به سوی توافق امنیتی خواهد بود که دو طرف در مورد آن مذاکره کرده‌اند».

دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است توقف حملات هوایی اسرائیل و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی را که به جنوب سوریه هجوم آورده‌اند را تضمین کند.

انتهای پیام/