خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تام باراک:

سوریه و اسرائیل به توافق نزدیک هستند

سوریه و اسرائیل به توافق نزدیک هستند
کد خبر : 1690817
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت که دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی به دست‌یابی به توافق تنش‌زدایی نزدیک هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه روزگذشته -سه‌شنبه-  گفت که سوریه و رژیم صهیونیستی به دست‌یابی به توافق  تنش زدایی که در آن اسرائیل حملات خود علیه سوریه را در ازای توافق این کشور به  عدم انتقال ماشین‌ آلات  و تسلیهات سنگین در نزدیکی مرز با اراضی اشغالی متوفق می‌کند،  نزدیک هستند.

باراک، در حاشیه نشست‌ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «این توافق، اولین گام به سوی توافق امنیتی خواهد بود که دو طرف در مورد آن مذاکره کرده‌اند».

دولت موقت سوریه  و رژیم صهیونیستی در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است توقف حملات هوایی اسرائیل و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی را که به جنوب سوریه هجوم آورده‌اند را  تضمین کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی