به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتینک، «دیمیتری پکسوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت که دیدار میان «ولادیمر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی بدون آماده سازی، تنها یک نمایش تبلیغاتی خواهد بود که محکوم به شکست است.

پسکوف گفت: «پوتین گفته که برای دیدار آماده است. با این حال، او تصریح کرد که دیدار تنها پس از انجام تکالیف هر دو طرف و انجام آمادگی در سطح کارشناسی، منطقی است. دیدار بدون آمادگی، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است که احتمالا شکست خواهد خورد».

وی افزود: «ولادیمیر پوتین مرتبا اشاره کرده که نیاز است تا دلایل ریشه‌ای نزاع اوکراین حل‌وفصل شود.برای اینکه منافع روسیه تضمین شود، باید مسائل علل ریشه‌ای این نزاع حل و فصل شود،».

انتهای پیام/