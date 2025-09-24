خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

دیدار پوتین و زلنسکی بدون آماده‌سازی محکوم به شکست است

دیدار پوتین و زلنسکی بدون آماده‌سازی محکوم به شکست است
کد خبر : 1690805
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که دیدار میان روسای جمهور روسیه و اوکراین بدون آماده‌سازی، صرفا یک نمایش تبلیغاتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتینک، «دیمیتری پکسوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت که دیدار میان «ولادیمر پوتین»  رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی»  همتای اوکراینی  بدون آماده سازی، تنها یک نمایش تبلیغاتی خواهد بود که محکوم به شکست است.

پسکوف گفت: «پوتین گفته که برای دیدار آماده است. با این حال، او تصریح کرد که دیدار تنها پس از انجام تکالیف هر دو طرف و انجام آمادگی در سطح کارشناسی، منطقی است. دیدار بدون آمادگی، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است که احتمالا شکست خواهد خورد».

وی افزود: «ولادیمیر پوتین مرتبا اشاره کرده که نیاز است تا دلایل ریشه‌ای نزاع اوکراین حل‌وفصل شود.برای اینکه منافع روسیه تضمین شود، باید مسائل علل ریشه‌ای این نزاع حل و فصل شود،».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی